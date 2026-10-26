Nepa AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nepa AB liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nepa AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.13 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.680 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.58 Prozent auf 47.6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nepa AB 48.9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch