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26.10.2026 06:37:00
Nepa AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nepa AB liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nepa AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.13 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.680 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.58 Prozent auf 47.6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nepa AB 48.9 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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