NEOWIZ GAMES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NEOWIZ GAMES hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 858.64 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 705.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 102.07 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110.01 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch