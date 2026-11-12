NEOWIZ GAMES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NEOWIZ GAMES hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 461.63 KRW gegenüber 1314.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 110.51 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 13.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch