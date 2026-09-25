NeoVolta zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NeoVolta hat am 23.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

NeoVolta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat NeoVolta im vergangenen Quartal 0.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 99.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NeoVolta 4.8 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.550 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NeoVolta ein EPS von -0.150 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13.33 Millionen USD gegenüber 8.43 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch