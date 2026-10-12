Neos stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Neos hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -10.420 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch