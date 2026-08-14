Neonode: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neonode hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neonode ein EPS von -0.110 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20.0 Prozent auf 0.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch