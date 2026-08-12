NeOnc Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NeOnc Technologies lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.300 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch