NEOJAPAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NEOJAPAN hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 32.81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31.56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEOJAPAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.15 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch