Neogenomics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Neogenomics hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.42 Prozent auf 209.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 187.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch