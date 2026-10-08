Neogen: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Neogen lud am 06.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Neogen mit einem Umsatz von insgesamt 222.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch