NEO TECHNICAL SYSTEM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NEO TECHNICAL SYSTEM lud am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 251.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte NEO TECHNICAL SYSTEM -31.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43.46 Prozent auf 22.58 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.74 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch