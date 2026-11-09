Neo Solar Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Neo Solar Power hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neo Solar Power ein EPS von -0.250 TWD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 811.1 Millionen TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Neo Solar Power einen Umsatz von 743.8 Millionen TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch