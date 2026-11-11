Neo Performance Materials: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Neo Performance Materials stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.28 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61.02 Prozent auf 271.0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch