Neo Performance Materials verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Neo Performance Materials liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neo Performance Materials die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.55 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 284.8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Neo Performance Materials einen Umsatz von 158.8 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch