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11.09.2026 06:37:00
Neo London Capital EAD Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Neo London Capital EAD Registered hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Neo London Capital EAD Registered -5.410 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.1 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.1 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.ch
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