Neo Infracon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Neo Infracon hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.43 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neo Infracon ein EPS von 0.330 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Neo Infracon 8.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.0 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch