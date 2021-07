Nemetschek verdient auch unter dem Strich deutlich mehr

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Software-Anbieter Nemetschek hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient. Grund waren vor allem hohe wiederkehrende Umsätze und Kostensenkungen. Auch die starke Nachfrage aus dem Bausektor beflügelte die Entwicklung beim Münchener Software-Spezialisten für Architekten, Ingenieure und die Baubranche.

Nach Steuern und Dritten blieben für die Aktionäre 33,1 Millionen Euro übrig, 57 Prozent mehr verglichen mit 21 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2020. Je Aktie waren dies 0,29 Euro nach 0,18. Die Zahlen übertrafen die Schätzungen im Factset-Konsens.

Die Prognose für das Gesamtjahr hatte der Konzern, der im MDAX und im TecDAX notiert ist, erst vor zwei Tagen mit Eckzahlen für das zweite Quartal angehoben.

Demzufolge peilt das Unternehmen für 2021 nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 12 bis 14 Prozent an. Die EBITDA-Marge wird dabei bei 30 bis 32 Prozent erwartet. Zuvor hatte der Konzern ein mindestens hohes einstelliges Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge zwischen 27 bis 29 Prozent angesteuert.

"Die Entwicklung des ersten Halbjahres bestätigt uns in unserer Strategie, weiter zu internationalisieren, Konzernkomplexitäten zu reduzieren und neue Kunden zu akquirieren", sagte Axel Kaufmann, Sprecher des Vorstands und Chief Financial & Operations Officer (CFOO). "Diese ausgezeichnete Geschäftsentwicklung hat uns veranlasst, unsere Ziele für das Jahr 2021 anzuheben." Der Ausblick nimmt an, dass sich im zweiten Halbjahr die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern und die Corona-Pandemie weiter abklingt.

Die endgültigen Umsatz- und EBIT-Zahlen stimmten mit den vorab berichteten Eckzahlen überein. Der Konzernumsatz stieg auf 165,9 Millionen Euro, währungsbereinigt ein Plus von 21,5 Prozent. Das EBITDA legte um 38,3 Prozent zu - währungsbereinigt um 43,3 Prozent - auf 56,3 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 34,0 Prozent von 28,8 Prozent im Vorjahreszeitraum.

