Nemetschek-Aktie zieht an: stellt höhere Marge und zweistelliges Wachstum in Aussicht

Der im MDAX und TecDAX notierte Softwareanbieter für die Bau- und Medienbranche stellt für das laufende Jahr zweistelliges Umsatzwachstum und eine verbesserte Marge in Aussicht. Zudem bestätigte der Konzern die Ende Januar gemeldeten vorläufigen Zahlen.

Nemetschek peilt für das laufende Jahr ein organisches währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll 32 bis 33 Prozent nach 31,2 Prozent im Vorjahr erreichen.

2025 stieg der Konzernumsatz um 19,7 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Umsatzwachwachstum bei 22,6 Prozent. Darin enthalten ist der Beitrag des im Vorjahr übernommenen US-Softwareherstellers GoCanvas.

Unter dem Strich verdiente Nemetschek 217,2 Millionen Euro und damit knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,88 Euro von 1,52 Euro im Vorjahr.

Vorige Woche hatte der Konzern bereits angekündigt, die Dividende für 2025 auf 0,68 Euro je Aktie von 0,55 Euro im Vorjahr zu erhöhen.

Im XETRA-Handel notiert die Nemetschek-Aktie zeitweise 4,49 Prozent höher bei 71,00 Euro.

DOW JONES