Nemak SAB de CV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nemak SAB de CV hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite standen 25.91 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.86 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch