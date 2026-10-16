NEL ASA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NEL ASA präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA -0.050 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 111.7 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 303.4 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch