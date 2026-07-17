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17.07.2026 06:37:00
NEL ASA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NEL ASA hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA -0.070 NOK je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 153.4 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 11.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 173.9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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