NEL ASA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NEL ASA hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA -0.070 NOK je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 153.4 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 11.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 173.9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch