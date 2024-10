NEL ASA-Aktie profitiert zeitweise von millionenschwerer EU-Förderung

• NEL ASA erhält EU-Zuschuss für neue Elektrolyseur-Technologie• Technologie aktuell in Prototyp-Phase• Produktionskapazität von bis zu 4 GW geplant

NEL ASA erhält eine Finanzspritze aus dem EU-Innovationsfonds. Das teilte der norwegische Anbieter von Wasserstofftechnologien am Dienstag per Pressemitteilung mit. Der Zuschuss in Höhe von 135 Millionen Euro soll laut Unternehmensangaben für die Industrialisierung und Serienfertigung einer neuen druckbasierten alkalischen Elektrolyseur-Technologie verwendet werden.

NEL zufrieden mit Prototypen der neuen Elektrolyseure

Laut Angaben von NEL befindet sich die Technologie, die als "Elektrolyseurtechnologie der nächsten Generation" bezeichnet wird, bereits seit mehr als fünf Jahren in der Entwicklung. Momentan sei man in der Prototyp-Phase und erhalte dabei vielversprechende Ergebnisse, so das Unternehmen weiter. Die Millionen-Förderung soll nun insbesondere in den Ausbau der Kapazitäten am Standort im norwegischen Herøya fliessen, wo die potenzielle Industrialisierung der druckbasierten alkalischen Elektrolyseur-Technologie geplant ist.

Zusammen mit Investitionen von NEL selbst sollen dort letztlich Kapazitäten für bis zu 4 GW aufgebaut werden. Zunächst werde aber lediglich der Ausbau auf eine Jahreskapazität von 1 bis 2 GW angestrebt, für den vorhandene Flächen genutzt werden könnten. Das Unternehmen warnte dabei jedoch, dass eine endgültige Investitionsentscheidung zum Kapazitätsaufbau auch von weiteren erfolgreichen Tests im aktuellen Prototyp- und geplanten Pilotstadium sowie von der Marktakzeptanz der neuen Technologie abhänge.

Neue Technologie soll grünen Wasserstoff günstiger machen

Laut NEL-CEO Håkon Volldal stelle die neue Technologie nicht nur einen technologischen Fortschritt dar, sondern sei auch ein wichtiger Schritt, um die Kosten bei der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff zu senken. "Aufbauend auf fast 100 Jahren Erfahrung in der Elektrolyseur-Innovation haben wir diese neue, differenzierte Technologie entwickelt, die einen entscheidenden Wandel in Bezug auf Kosten und Leistung für erneuerbaren Wasserstoff bedeuten wird", wird Volldal in der Pressemitteilung zitiert. Der EU-Zuschuss werde es dabei für NEL deutlich leichter machen, die neue innovative Elektrolyseur-Technologie auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig werde NEL jedoch auch damit fortfahren, das "volle Potenzial unserer aktuellen Technologie zu realisieren", so der NEL-Chef weiter.

So reagiert die NEL-Aktie

Die Anleger zeigten sich begeistert von der Millionen-Geldspritze für NEL ASA und liessen die NEL-Aktie im Dienstagshandel an der Börse in Oslo letztlich um 6,03 Prozent auf 4,45 NOK steigen. Am Mittwoch gewinnt der Anteilsschein zeitweise 0,78 Prozent auf 4,52 NOK.

Redaktion finanzen.ch