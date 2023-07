NEL-Aktie springt hoch: NEL ASA verzeichnet starkes Umsatzplus

NEL ASA legte Daten zum zweiten Jahresviertel 2023 vor.

Erneut wurde ein Verlust in den Büchern ausgewiesen: Hier belief sich das Minus im abgelaufenen Quartal auf 0,20 Norwegische Kronen je Aktie. Analysten hatten zuvor mit -0,16 Kronen gerechnet, nachdem der Verlust im Vorjahresquartal noch 0,18 Kronen je Anteilsschein betragen hatte.

Beim Umsatz legte NEL ASA zu: Konnte das Wasserstoff-Unternehmen im zweiten Quartal 2022 noch 183 Millionen Norwegische Kronen umsetzen, verdiente man nun 475 Millionen Kronen. Experten gingen zuvor von 378 Millionen Norwegische Kronen aus, damit lag NEL ASA weit über den Einschätzungen der Strategen.

An der EURONEXT in Oslo gewinnt die NEL-Aktie am Dienstag zeitweise 11,66 Prozent auf 14,03 Norwegische Kronen hinzu.

Redaktion finanzen.ch