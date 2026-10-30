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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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30.10.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Nachmittag positiv

NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 0,189 EUR.

NEL ASA
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Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 0,189 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,191 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,190 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'968'607 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 92,978 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Abschläge von 8,606 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 111.65 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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