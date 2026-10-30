|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.10.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 0,189 EUR.
Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 0,189 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,191 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,190 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'968'607 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 92,978 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Abschläge von 8,606 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 111.65 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu NEL ASA
|
30.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
30.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger? (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen (finanzen.ch)
Analysen zu NEL ASA
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.24
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.