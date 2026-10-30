NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag im Minusbereich

Die NEL ASA-Aktie musste um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,188 EUR. Bei 0,187 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,190 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'348'800 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 94,622 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2026 auf bis zu 0,173 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,827 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Am 15.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,310 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor