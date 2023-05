NEL ASA Aktie News: NEL ASA büsst am Mittag ein

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 1,20 EUR. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 1,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,24 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 776'224 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,72 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 43,71 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 26,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA veröffentlichte am 21.10.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 28.08.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch