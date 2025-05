NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,203 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,208 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,203 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 552'957 NEL ASA-Aktien.

Am 30.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,774 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 281,058 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,258 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 30.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -59,88 Prozent auf 155.34 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387.20 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte NEL ASA am 16.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 22.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,297 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: Umsatz von NEL-Tochter Cavendish mehr als halbiert

NEL-Aktie unter Druck: NEL ASA mit Quartalsverlust und Umsatzschwund

Ausblick: NEL ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor