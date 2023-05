NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Mittag um Nulllinie

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die NEL ASA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 1,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,25 EUR. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 1,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 451'203 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,72 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 39,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (0,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 23,77 Prozent wieder erreichen.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 229,30 NOK in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 229,30 NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 28.08.2024.

