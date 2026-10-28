NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,190 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,191 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 213'069 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,366 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,571 Prozent hinzugewinnen. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 9,648 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. NEL ASA gewährte am 15.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -35,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. NEL ASA dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,310 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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