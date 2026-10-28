NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 0,191 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,195 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,191 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2'589'190 NEL ASA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 91,562 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2026 Kursverluste bis auf 0,173 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 10,225 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111.65 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -35,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,310 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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