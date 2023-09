NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Mittag ins Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,5 Prozent auf 0,729 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,710 EUR. Bei 0,758 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 2'350'354 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 57,738 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 0,701 EUR. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 3,936 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,30 NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,30 NOK.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Am 07.11.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch