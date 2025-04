NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,9 Prozent auf 0,202 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,204 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,198 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'689'513 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,803 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 297,495 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,166 EUR am 07.03.2025. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 21,613 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 26.02.2025. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 415.56 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387.20 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte NEL ASA am 30.04.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,257 NOK je NEL ASA-Aktie.

