NEL ASA Aktie News: NEL ASA büsst am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,195 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,194 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,196 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 539'250 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,334 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 71,495 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,689 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 29.10.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -17,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 365.90 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 303.37 Mio. NOK.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,295 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

