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27.11.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Freitagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,168 EUR.
Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 0,168 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,168 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,165 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 400'160 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 117,043 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2026 (0,146 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,064 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 15.10.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,05 NOK je Aktie eingebüsst. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -63,20 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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