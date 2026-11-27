Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 0,168 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,168 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,165 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 400'160 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 markierte das Papier bei 0,366 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 117,043 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2026 (0,146 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,064 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 15.10.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,05 NOK je Aktie eingebüsst. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -63,20 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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