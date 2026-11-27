Das Papier von NEL ASA konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 6,1 Prozent auf 0,173 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,175 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,165 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 4'235'206 Aktien.

Bei 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 111,272 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,146 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,376 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -63,20 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Am 01.03.2028 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,318 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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