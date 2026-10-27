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27.10.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Dienstagvormittag nach
Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 0,191 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 0,191 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,188 EUR aus. Bei 0,189 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 254'386 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 47,688 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,467 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Am 15.10.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 111.65 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -35,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173.92 Mio. NOK umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte NEL ASA die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,310 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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