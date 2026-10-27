NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit Kursverlusten

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,190 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 0,188 EUR. Bei 0,189 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'240'835 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,366 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,166 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Am 26.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,173 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,991 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 15.10.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -35,80 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173.92 Mio. NOK gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,310 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus

Millionenauftrag befeuert NEL-Aktie – Chance für Anleger?

Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor