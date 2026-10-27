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27.10.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 0,192 EUR zu.

NEL ASA
0.18 CHF 1.73%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,192 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,193 EUR. Mit einem Wert von 0,189 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 716'551 NEL ASA-Aktien.

Am 26.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,366 EUR an. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 47,415 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,173 EUR fiel das Papier am 26.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 11,034 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 15.10.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -35,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 111.65 Mio. NOK im Vergleich zu 173.92 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. NEL ASA dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
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