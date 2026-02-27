NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 0,184 EUR. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,181 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,184 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276'390 NEL ASA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 0,334 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,962 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 10,476 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Am 26.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,47 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,04 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -20,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 330.48 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415.56 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte NEL ASA am 06.05.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,236 NOK je NEL ASA-Aktie.

