Top News
Hypoport-Aktie legt zu: Gewinn soll 2026 weiter steigern
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Rolls-Royce-Aktie etwas fester: Gute Geschäfte mit Notstrom und Panzermotoren
Darum schwächelt der Dollar gegenüber dem Franken und Euro
BASF-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

27.02.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,7 Prozent auf 0,179 EUR.

NEL ASA
0.16 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 0,179 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,177 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,184 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'921'514 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 0,334 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 86,432 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 7,259 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 26.02.2026 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 NOK gegenüber -0,04 NOK im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 330.48 Mio. NOK – eine Minderung von -20,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 415.56 Mio. NOK eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte NEL ASA am 06.05.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,236 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

