Um 09:28 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 0,165 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,165 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,162 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 392'624 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,366 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 121,515 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2026 bei 0,146 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,273 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Am 15.10.2026 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 111.65 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 303.37 Mio. NOK umgesetzt worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 19.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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