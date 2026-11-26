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26.11.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: Anleger greifen bei NEL ASA am Nachmittag zu
Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,9 Prozent auf 0,165 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,9 Prozent auf 0,165 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,165 EUR. Bei 0,162 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'725'863 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 121,247 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Bei 0,146 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 11,380 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Am 15.10.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,05 NOK je Aktie eingebüsst. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. NEL ASA dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,318 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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