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26.11.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,163 EUR nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 0,163 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,165 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,162 EUR. Zuletzt wechselten 1'282'195 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,509 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2026 (0,146 EUR). Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 11,202 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.10.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111.65 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -63,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,318 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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