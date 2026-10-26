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26.10.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,191 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 0,191 EUR zu. Bei 0,193 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,192 EUR. Zuletzt wechselten 186'919 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,366 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2026. 91,161 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,173 EUR ab. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 10,456 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 111.65 Mio. NOK, gegenüber 173.92 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -35,80 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. NEL ASA dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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