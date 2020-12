NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA in Grün

Die NEL ASA-Aktie stand in der BX World-Sitzung zuletzt 4.5 Prozent im Plus bei 2.76 CHF. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.80 CHF zu. Bei 2.75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BX World 27'330 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

KeyInvest - Die Seite für UBS Anlage- und Hebelprodukte (Anzeige) UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. Jetzt informieren

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2021 -0.158 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

Redaktion finanzen.net