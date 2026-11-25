Die NEL ASA-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 0,160 EUR abwärts. Bei 0,160 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,161 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 685'280 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 128,152 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2026 Kursverluste bis auf 0,146 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,614 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.10.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 111.65 Mio. NOK – eine Minderung von -63,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 303.37 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,318 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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