Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der NEL ASA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,160 EUR. Bei 0,163 EUR erreichte die NEL ASA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,160 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,161 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'905'410 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 127,868 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Am 23.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,146 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,728 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.10.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 111.65 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,318 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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