Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 0,160 EUR. In der Spitze büsste die NEL ASA-Aktie bis auf 0,160 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,161 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'157'266 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2026 bei 0,366 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,152 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,146 EUR fiel das Papier am 23.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,614 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2025 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Am 15.10.2026 lud NEL ASA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111.65 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -63,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,318 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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