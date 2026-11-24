Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,162 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,166 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,158 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2'596'360 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 55,732 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,146 EUR am 23.11.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,518 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Am 15.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303.37 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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