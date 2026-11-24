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24.11.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von NEL ASA zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 0,160 EUR.
Die NEL ASA-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,160 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,166 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,158 EUR. Zuletzt wechselten 3'732'029 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 128,152 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,146 EUR am 23.11.2026. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 8,614 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. NEL ASA liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umgesetzt.
Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,318 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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